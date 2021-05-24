對於外界鼓吹購買上海復星代理的輝瑞疫苗，日前宣布加入民進黨的「焦糖哥哥」陳嘉行表示，為何香港和澳門都停止施打這批疫苗，真相就是這批疫苗有瑕疵也快過期，過期當然就不能打，但是陳嘉行的言論引發批踢踢網友的質疑，認為如果沒有求證，不要亂講話，散布這種謠言訊息，難道不該罰300萬；另有網友表示，香港在4月1日就宣布可以施打輝瑞疫苗，沒看新聞嗎。

陳嘉行今（24日）在臉書發文表示，現在有政治人物、X嘴喊著要政府趕快進口上海復星公司代理德國的輝瑞疫苗，但為何政府不買？真相是這批上海代理的疫苗包裝封口有瑕疵，出現感染的問題，就像消費者去買罐頭、飲料，如果包裝沒封好，誰敢買來吃，更何況是注射進入身體的藥劑，所以，香港、澳門也全面停止施打該批由上海復星公司代理的德國疫苗，因為這些疫苗即將過期。

焦糖哥哥陳嘉行臉書。（圖片摘自焦糖陳嘉行臉書）

陳嘉行強調，過期了就不能打！所以之前台灣進口的AZ疫苗因為政客、歪嘴及特定媒體渲染恐懼及扭曲事實，導致差點放到過期，這導致政府不敢進口更多AZ疫苗的原因。諷刺的是，現在吵著罵政府為何買不到疫苗，跟要大家拒打AZ疫苗是同一批人，當大家跟風罵政府、罵醫護人員時，請先多想想，是不是犯了「倒果為因」的邏輯謬誤。焦糖感嘆，政府不買上海復星有瑕疵、感染疑慮，即將過期的疫苗，有做錯事嗎？台灣國產疫苗最快7月底就可以全面施打；同時，台灣陸續跟美國及其他國家進口優質疫苗。

不過，陳嘉行的言論，批踢踢網友並不認同，痛批「像這種造謠的都不用澄清」、「300...是焦糖喔？那沒事了」、「這不算造謠嗎？他求證過嗎」、「這300萬如果都不罰，CDC就再也沒有公信力可言」、「有沒有人要撿擧，造謠不用開罰嗎」、「老實說，光講疫苗有問題跟國產疫苗7月上市，這就可以法辦了，傳播不實言論造成社會大眾恐慌，但有黨證會法辦嗎」、「有黨證，造謠無罪」。

批踢踢網友留言。（圖片摘自批踢踢）

另有網友指出，「香港4月1號就恢復了，他還在造謠」，記者實際去查詢香港特別行政區政府資訊網站，發現該網站於4月1日發布「復必泰疫苗下周一恢復接種」的新聞訊息，上海復星代理的輝瑞疫苗在香港稱為復必泰疫苗，《旺報》今亦報導，3月24日，復必泰疫苗包裝出現瑕疵問題而被港府暫停接種，12天後，香港就恢復接種復必泰疫苗。

記者查詢香港特別行政區政府資訊網站，港府在4月1日新聞公告輝瑞疫苗恢復施打訊息。（圖片摘自香港政府新聞網站）

(中時新聞網)