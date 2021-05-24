基隆市政府今天上午舉行記者會，緊急宣布安樂市場從明天起停業至6月3日，市長林右昌表示，有一名年約60歲確診婦人（案4090）曾密集到市場採買，下午會由環保局前往執行消毒作業。

案4090是名年約60歲婦人，與案3688為母子關係，兒子在新北上班，5月10日曾到過多間餐廳用餐，晚上更到KTV唱歌5小時，日前採檢陽性，媽媽也於昨天確診，林右昌指出，案4090曾於5月9日、10日、16日、17日、19日早上11點半至12店半前往安樂市場採買，還有許多足跡疫調中。

林右昌說，由於確診婦人曾密集到安樂市場採購，下令市場從明天起停業至6月3日，並呼籲民眾期間若有前往消費，務必注意自身健康狀況，停業期間也會進行大消毒，確保安全無虞後再重新復市。

由於案3688曾在KTV唱歌，活動範圍廣，民眾憂心成為防疫破口，對此林右昌回應表示，目前已匡列11人進行篩檢，其中有3人確診，包括其媽媽（案4090）、阿姨、姨丈，其餘皆為陰性。

(中時 )