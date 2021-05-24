台灣疫情嚴峻，企業成為防疫的重要關鍵，從同仁到環境都有責任為全台防疫，此時優良的企業體質以及企業倫理更顯重要，能有助於強化企業韌性，在困境中逆勢生存與成長。為協助剛起步的小微企業與有志創業青年，建立企業倫理認知與強健組織營運體質，信義房屋和信義文化基金會攜手社企流共同推出了全台首創的「創業在走，倫理要有—小微企業倫理長養成班」計畫，聘請產、學名師精心規劃涵蓋ESG（Environment, Social, Governance，指環境、社會、公司治理）三大面向的課程，三年培訓課程全程免費，即日起至6/20止，開放線上報名申請。

全台首創的「小微企業倫理長養成班計畫」將以三年為單位，邀請業界領袖與學界專家以經濟、社會及環境等三大面向為架構設計課程，期待招募組織規模 50 人以下之小微企業經營管理者或有志青年，透過此計畫厚植組織經營體質、完善公司治理文件（如組織章程），進而創造更高價值、放大社會影響力，使學員組織更能回應利害關係人、社區與環境需求，進而創造更多商業或社會面價值。課程內容包括經濟面向的創新創業 101、小微企業財務管理基礎；社會面向的改變理論與影響力評估、以公益報告促進內外部溝通；環境面向的永續環境認證實戰班…等。

信義企業集團倫理長兼任人資長楊百川分享。(圖/信義房屋提供)

信義房屋自創立以來，即秉持企業倫理作為經營核心，更於 2012 年首創台灣企業之先，設立「倫理長」職務與「全面倫理管理委員會」，以確保公司公平對待每一個利害關係人，信義房屋希望能輸出自身經驗，協助小微企業與有志青年穩健根基，在創業源頭即建立企業倫理觀念，因此推出小微企業倫理長培訓計畫。

除了首創「倫理長」職務，信義房屋更善盡公司治理之責，在法令之先成立審計委員會、薪酬委員會、風險管理委員會，獨立董事席次超過全體董事二分之一，比例之高業界少見，面對客戶，信義房屋不斷率先實施各項創新服務，提供安心交易，面對環境，則以綠色服務業自許，制定友善環境的作法，這些均是企業倫理的展現。

主辦單位信義房屋、信義文化基金會、社企流大合照。(圖/信義房屋提供)

信義房屋與信義文化基金會長期關注企業倫理教育和傳統信義文化精神的推廣，在與社企流合作發起的青年企業倫理認知大調查中發現，高達 99% 青年都聽過企業倫理，其中，有 8 成青年認為每個人都有責任讓社會變得更好，顯見青年對於促進社會正向改變之重視。未來希望透過倫理長計畫的設立，讓認知轉化為行動，延展企業倫理教育範疇和影響力，用多元方式支持年青世代、社會創新組織與社會永續發展。

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(中時新聞網)