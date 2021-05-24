澳洲從5月11—17日加入美日和法國，在東海進行了名為「聖女貞德21」（Exercise Jeanne d'Arc 21，ARC21）的大規模聯合軍事演習。

就在中澳關係持續緊張之際，澳洲從5月11—17日間，加入美日和法國，在東海進行了名為「聖女貞德21」（Exercise Jeanne d'Arc 21，ARC21）的大規模聯合軍事演習，演練兩棲攻擊，城市戰和防空戰。

而中方官媒《環球時報》早在12日就警告，這場用以威懾中國的演習只具象徵性，就軍事上來說「無足輕重」，不需要加以回應。文中並引述香港軍事評論員宋忠平的話說，澳洲軍力太弱，根本不是中方的對手，要是它膽敢介入如台海的軍事衝突，將是率先被攻擊的部隊之一。他並強調，澳洲別以為要是挑釁，還能躲開中國。

觀察家並指出，澳洲在解放軍裝有傳統彈頭的東風-26彈道飛彈射程內。而無論是澳洲新聞網（news.com.au），英國《每日郵報》（Daily Mail）和俄羅斯衛星（Sputnik）通訊社23日紛紛報導，北京對澳洲發出「戰狼」式的嚴厲警告，並擺明了沒把法國放在眼裡。

(中時新聞網)