新竹市首座「社區篩檢站」24日上午在國軍新竹醫院原停車場啟用。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市首座「社區篩檢站」24日上午在國軍新竹醫院原停車場啟用。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市首座「社區篩檢站」24日上午在國軍新竹醫院原停車場啟用，篩檢站有快篩「組合屋」，PCR檢驗則採「正壓採檢亭」，讓採檢人員「零接觸」高風險者，若快篩陽性立刻作PCR檢驗，並以救護車送往集中檢疫所，首日安排80位隔離、檢疫者與相關接觸史的預約民眾篩檢。

市府指出，今天啟用的社區篩檢站，每日篩檢量能約80至100人，目前規畫上午以衛生局通知的居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者為主要篩檢對象，下午則開放「曾有相關接觸史、活動史的民眾」預約篩檢，未來也會視實行狀況、醫護人力，做滾動式調整，市長林智堅則再次呼籲，醫療資源有限，「請務必留給有需要的人，不要因恐慌而盲目篩檢！」

林智堅今天上午在新竹市醫師公會理事長邱國華的陪同下，在篩檢站開站前先到現場了解相關整備。他指出，篩檢站已經招募了超過50位基層診所醫師組成醫療團隊，要特別感謝新竹市醫師公會與理事長邱國華的無私付出，社區篩檢站採衛生局安排與接受民眾預約制，盼上路後為竹市醫院分流篩檢壓力。

林智堅指出，此次設置的「快篩預約排隊系統」，是透過調整餐廳線上預約系統，快速轉型成篩檢預約機制，1天內就完成系統建置，篩檢者報導資料只要線上登打，減少現場彼此接觸，非常方便且安全。

市府說明，預約篩檢民眾務必攜帶健保卡及身分證，也切勿搭乘大眾運輸工具前往，全程需佩戴醫用口罩並避免交談，現場報到後即配戴手圈，等候採檢，快篩後再前往等待區等待快篩結果，快篩部分，平均約等待10至15分鐘就會有結果，目前只會向中央上傳結果，不對外公布快篩結果。

若快篩結果為陰性，會請民眾領取自主健康管理資訊後，依指示路線離開篩檢站。衛生局也提醒民眾，快篩陰性不代表「沒有染疫」，若於潛伏期，仍有可能無法檢測出來，一定要持續留意健康狀況並落實防疫，若出現症狀請盡速再就醫再次採檢。

若快篩結果為陽性，則會立即請民眾前往PCR採檢區，採檢完成後安排搭乘救護車前往集中檢疫所，等待PCR報告，若PCR陽性，則依中央流行疫情指揮中心相關規定，市府協助後續確診個案相關措施；若為PCR陰性，則請民眾持續自我健康監測並落實防疫，若出現疑似症狀請撥打1922。

衛生局同時表示，民眾預約篩檢可透過專線預約03-5355175，或網路預約。此外，社區篩檢站將持續擴大招募醫護，也為5大醫院分流篩檢壓力，有意願的醫護可撥打專線：衛生局專線03-535-5253；醫師公會專線03-523-0034。

(中時 )