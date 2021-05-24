台灣疫情嚴峻，本島只剩下台東縣零確診，昨日金門縣政府公告，入境的旅客須持3日內核酸檢測陰性證明，指揮中心得知後，要求金門縣府依法撤銷公告。對此，醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」表示，金門差點就要宣布獨立，若有特殊需求應該提出溝通，並提醒民眾非必要時間不要去，若真要前往，務必落實個人防疫。

金門快篩站遭強拆！縣長楊鎮浯怒衝機場：誰拆的出來講

金門昨日晚間宣布入境要持3天內核酸檢測陰性證明，才得以入境，若無法提供證明，須配合縣府在機場設置的快篩站接受採檢，指揮中心表示經過多次溝通未果，衛福部只好依法撤銷金門縣府的公告。今早金門機場快篩站遭拆除，金門縣長楊鎮浯到場巡視時痛罵，場面相當火爆。

「MedPartner 美的好朋友」今稍早在臉書粉專更新一則貼文表示，「金門差點就要宣布獨立了」。認為金門縣政府如果有特殊需求，其實是可以溝通的，但還是要注意法定程序跟權責區分。「MedPartner 美的好朋友」也呼籲民眾，近期非必要不要前往金門，離島醫療資源較缺乏，若真的要去，一定要做好個人防疫。

金門的消息一曝光，網友也發表自身看法，「總之好好待在家救台灣啦」、「乾脆各縣市在交流道快篩，陰性才能進城啦」、「金門獨立失敗」、「金門縣長有種就宣布獨立」；留言中也有人說，「換個角度想，金門也是想保住家園，不受病毒其害」。

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(中時新聞網)