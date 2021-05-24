網紅雪岑原本是在宮廟替神明服務的禮生，去年10月因為一張在臉書「爆廢公社公開版」上的照片爆紅，還因為精緻五官神似大陸女星楊冪，被封為「小楊冪」，身材兇猛的她也時常在IG放送辣照，如今已經累積15萬死忠粉絲，日前她再度曬出露出南半球的辣照，再度引起話題。

雪岑日前在IG曬出她身穿短版運動服的照片，只見白色長袖運動服的下擺短到她的南半球都出來見客，豐滿圓潤的美胸彷彿隨時都會從衣服裡掉出，而運動褲的低腰設計更是露出了纖細蠻腰和性感肚臍環，無論是正面還是側面都火辣指數爆表。

雪岑也忍不住在文中抱怨自己的身高過高：「寶寶的實際是身高176cm，但都喜歡號稱自己175cm，就感覺比較沒有那麼高，想要平易近人、親切一些」，不少人附和，「真的，175聽起來平易近人多了，176感覺還會長高的」，但大部分網友們都紛紛激動直呼：「太適合當模特兒」、「太甜美啦」、「最欣賞高的女生」。

事實上，雪岑最一開始是幼兒園老師，高中和大學都是念相關科系，但因為宗教信仰，熱愛拜拜和宮廟文化，毅然決然進入禮生團為神明服務，現在她1個月會利用5、6天休假當禮生，許多人質疑她的服裝過於暴露，她也表示尊重每個人的意見。

(中時新聞網)