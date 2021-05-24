因美國公債殖利率下滑，提振黃金避險需求，故支撐金價上揚，但因美元小幅走高而限制漲勢，另外白銀、鈀金皆漲逾1%；截至台北時間5月24日上午11點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金上漲7.2美元，報每盎司1883.9美元。

7月白銀上漲0.289美元，報每盎司27.775美元。

7月白金上漲8美元，報每盎司1177.4美元。

6月鈀金上漲36.5美元，報每盎司2811.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)