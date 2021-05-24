無視疫情好壞，多頭力拚重現台股驚驚漲！儘管本土確診人數在上周六日校正回歸後激增，且上周五美股未能強勢收高，但台股投資人信心十足，無畏本土疫情仍處高峰、水電及缺料等利空因素衝擊，在散戶螞蟻雄兵及內資法人強力主導下，台股指數今天延續上周五強勢反彈走勢，今天雖然以低盤開出，但隨即湧入龐大逢低加碼買盤，航運、造紙、紡織及電子股亦同步扮演多頭總司令，讓台股指數開低震盪數次後，在中場過後強勢拉升。

中小型股及傳產股不少個股強出頭，包括：天鈺(4961)、敦泰(3545)、四維航(5608)、金麗科(3228)、台耀(4746)、宅配通(2642)、晶豪科(3006)、矽力-KY(6415)等盤中股價強攻漲停板，在電子及傳產雙助攻下，台股指數開低走高，站上16350點，截至11點30分為止，加權股價指數約16375.64點，上漲73.58點，成交量約2840.97億元，OTC指數為192.96點，上漲2.09點，成交量約355.83億元。

今天盤中上市各類股以航運類股表現最佳，上漲4.18%，其次是紡織類股及造紙類股，分別上漲3.95%及3.83%，表現較差者為鋼鐵類股、食品類股及油電氣類股，其中鋼鐵類股下跌1.16%，食品類股下跌1.02%，油電氣類股下跌0.58%；上櫃部分，表現最佳為紡織類股，上漲2.43%，表現最差為鋼鐵類股，下跌0.66%。

就技術面來看，上周台股擺脫本土新冠肺炎疫情大爆發陰霾上演跌深反彈行情，終場加權股價指數以16302.06點作收，累計一周上漲474.97點，漲幅約3%，周K收紅，終止周K連2黑，日均量為4457億元，櫃買指數也同步反彈，OTC收盤指數為190.875點，累計一周上漲3.82點，漲幅約2.04%，周K收紅，亦終止周K連二黑，日均量約641.12億元；由於台股指數於上周大幅反彈，且確診人數居高不下，今天台股指數以低盤開出，盤中數次回測後因買盤勇於追價，指數強勢上攻，守住16300點；由於市場投資人對本土疫情漸趨麻痺，投加碼做多的信心旺盛，市場樂觀者預估，台股指數可望延續強勢反彈走勢，不排除上演驚驚漲格局。

分析師表示，上周台股反彈守穩16000點關卡，且日均量維持在4500億元之下，加上融資餘額已大幅降低，籌碼逐漸沉澱穩定。考量目前台股本益比已降至15倍歷史中下緣，因此若疫情逐漸受控，長期股價走勢將回歸基本面。

不過，經過5月上旬急跌千餘點，指數漲幅僅回補部分，多頭尚未完全克服5月12日長黑，且交易量僅稍有萎縮，顯示強震只嚇走了財務最脆弱的投機者，另一方面，資金集中度更高，大多數資金都圍繞貨櫃航運股，所以融資雖然大減，還是不能掉以輕心，短期上檔套牢賣壓沉重，且上周末校正回歸人數大增，疫情不確性持續帶來短線衝擊，建議不追高，採取逢低布局策略；選股以高殖利率及低本益比個股為主。

富邦金(2881)子公司富邦人壽負債成本下滑，且市場殖利率攀升，帶動經常性收益成長，預估壽險2021年獲利維持去年高水準。再者子公司富邦銀行受惠於放款成長、淨利差保持、淨手收重啟增漲，獲利看好；整體而言，該公司具高ROE、高殖利率概念，值得中長線投資。

(時報資訊)