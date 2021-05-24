雖然台灣最近在一周內遭遇了兩次停電，而且疫情呈現反彈趨勢，晨星股票分析師李旭暘(Phelix Lee)認為，這不會對台積電(2330)和聯電(2303)等大型晶圓代工廠股價走勢產生持久性衝擊。熱浪、缺水加上發電廠故障，台灣一周內遭遇了兩次停電，對於具有寬廣護城河的台積電而言，這兩次停電事件並未改變分析師對台積電於2021年1月喊出的新台幣760元目標價。相較於上周五的收盤價新台幣573元，意味台積電仍存在33％的上漲空間。

李旭暘分析，台積電的資本投資及股東權益報酬率表現在過去十年中維持穩定，平均超過20％，遠高於同業的聯電及中國競爭對手中芯國際，後者於過去10年來的表現還不到10％。

股票配息是衡量董事會與管理層是否有意提高股東價值的另一項指標。首先，台積電憑藉其無人匹敵的晶片製造能力，實現了穩定的收益，進而帶來了穩定的股息。其次，該公司自2004年首次配息以來，便從未停止或降低配息。台積電的年度每股股息已連續六年持續成長，配息率約為50％，鑑於半導體產業的周期性及大量投資需求，這可謂是一項驚人成就。 台積電有兩項主要的股利政策：第一，若股息沒有增加，則至少維持每年的每股配息水平；第二，發放股息優先於股票回購。李旭暘預測，到了2024年(全年度)，台積電的股息將增至每股新台幣12元。

李旭暘表示：我所設定的台積電溢價具有大幅的上漲空間，我相信，未來諸如人工智慧(AI)中控系統以及自駕系統等先進技術的應用對於晶片的需求將會激增。」目前為止，他認為只有台積電及韓國的三星(Samsung) 備成熟技術及利基優勢，足以應付這類複雜技術的應用。由於進入該產業的門檻相當高，導致參與競爭的企業僅有數家，並且可有效緩解半導體企業所面臨的顯著周期性影響。屆時，台積電將具有更強的競爭力。

從經濟護城河的角度來看，台積電的表現頗為出色，其資金來源及技術壁壘等條件優勢，使得台積電在技術上仍大幅領先其他小型同行競爭者，從而使台積電掌握寬廣的經濟護城河。李旭暘指出：像中芯國際這類的中國競爭對手還需要10年以上的時間才能趕上台積電的製程節點進程，遑論在不利的政治環境下複製其規模。

這些競爭優勢令台積電在面對來自蘋果(AAPL)、高通(QCOM)和輝達(NVDA)等主要客戶的持續訂單時，仍在定價上保有強大的話語權。台積電在晶片升級方面的資本支出估計將在2023年超過新台幣9000億元(約合323億美元)，隨著自動駕駛及高性能運算應用逐漸普及，台積電將有望得以豐收。

(時報資訊)