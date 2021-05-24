2020年中國大陸經歷疫情、豪雨、淹水等等，影響工程進度，2021年將積極趕工追上進度，自4月25日起，報價已越過去年第4季旺季報價高點，雖然煤價上漲對成本造成壓力，但在水泥報價持續升高下，成本衝擊將降低，法人對西進水泥業者2021年業績抱持樂觀看法。

4月兩廣西南地區水泥價格調漲，另外，加上廢棄物處理及能源貢獻加持，法人預期，台泥第二季營收將挑戰高個位數季增，毛利率可望明顯回升，下半年營收逐季走高。據中國大陸水泥網報價顯示，廣東、廣西平均每噸價格上調約10至20元人民幣，整體市況有利於台泥於兩廣西南地區營運。

亞泥前4月合併營收年成長率29.33%，第2季水泥價格持續上漲下，預期營收獲利應可超過首季。大陸水泥價格上漲趨勢可望維持到5月底，法人認為，亞泥今年上半年大陸市場的出貨量、獲利能力，將較去年同期大增。另外，在轉投資事業，裕民、遠東新及山水水泥貢獻獲利將高於去年第2季，整體來看，第2季營運應該能繳出漂亮的成績單。

信大所在的華東地區，5月中旬水泥價格指數年增10.95%，高於大陸全國水泥價格指年增7.53%。信大受惠價量齊揚，首季大陸水泥製品營收年增100%，推升當季獲利飆漲，2021年全年度大陸水泥區業績表現看漲。另外，信大持有的信一預拌混凝土廠，市場以台灣北部為主，目前台灣預拌混凝土價格仍居高檔，對今年信大的營收獲利，將帶來明顯貢獻。

(時報資訊)