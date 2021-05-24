realme將潮玩精神持續以不同形式帶入科技圈，帶給用戶不少新鮮感。今（24）日realme以象徵著大膽、活潑的品牌經典黃色為發想，推出猝不及「黃」潮流主題，帶來新品黃色皮革拼接工藝的realme GT戰神特別版，以及realme聽我的限定禮盒，內容物不僅包含於市場新推出的realme Buds Air 2 Neo，還加入品牌人氣公仔realmeow元素的漁夫帽和長襪穿搭周邊，從頭到腳一次整裝最潮行頭！

為使科技產品晉升為潮流配件，realme在設計領域下足功夫，將代表realme品牌的黃色大膽融合至產品中，陸續推出罕見的黃色款realme Buds Air、10000 realme 30W Dart 閃充行動電源和realme手環等，備受消費者歡迎。而此次realme再度推出GT戰神特別版曙光色，讓用戶輕鬆駕馭潮酷魅力。

4月底於台灣市場首次亮相的realme GT，搭載高通Snapdragon 888 5G處理器和新一代3D鋼化水冷散熱技術。以高性能賽車為命名發想的realme GT，在外觀設計上採用創新速度美學設計，此次推出的曙光新色，以皮革拼接工藝，結合細膩觸感黃色皮革和加速賽道黑鏡面紋理兩項材質，握感順手同時兼具防指紋和耐磨優勢，搭配品牌經典黃黑配色，彰顯GT賽道王者的霸氣。

除了外觀帶來新色選擇，軟體上也將推出重要革新，隨著Google發表Android 12全新作業系統後，realme隨即宣布realme GT將成為首批支援Android 12 Beta 1的智慧型手機，並隨即成立開發人員小組，透過收集並研究使用者建議，提前為全新作業系統realme UI 3.0做足準備。

realme GT戰神特別版曙光色搭載8+128GB記憶體，同步推出realme GT深海飛艇8+128GB版本，售價皆為新台幣13,990元，於5月28日正式上市。據了解，realme GT戰神特別版曙光色並沒有限量發售的計畫，有興趣的民眾可以參考購入。為感謝用戶對新色的支持，將在5月28日至5月30日推出限時加贈活動，凡至realme網路商店和realme品牌專櫃選購即加贈realme Buds Air Pro黑色款乙台，選擇在各大電商平台含PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、東森購物網和遠傳friDay購物下單的用戶，加贈realme Buds Wireless Pro乙台（顏色隨機出貨）和500元平台購物金。

realme聽我的限定禮盒。（realme提供／黃慧雯台北傳真）

秉持潮玩精神的realme繼2020年推出realmeow跨足公仔圈後，此次一腳踏入穿搭領域，推出獨家realme聽我的限定禮盒，禮盒內品項包含市場夯品realme Buds Air 2 Neo和兩項全新穿搭周邊，分別為realmeow漁夫帽和黃黑相間realmeow長襪，穿戴上身立即釋放潮玩自信。限定禮盒售價新台幣1,499元，於5月27日上午10點正式開賣，品牌通路可至realme網路商店、realme品牌專櫃選購（線下開賣時間請以門市營業時間為準）；或至realme電商夥伴平台∶ PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、東森購物網、遠傳friDay 購物選購。

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