根據今天公布的研究，即使患者無症狀，狗狗也能經訓練偵測出逾90%的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者，研究人員盼能藉此取代新入境者接受隔離的必要性。

狗擁有敏銳嗅覺，能在奧運規格的泳池中找出相當於半茶匙份量的糖。狗已經能利用這項天賦嗅出癌症、瘧疾和癲癇等疾病。

法新社報導，先前幾項研究已證明，狗可以偵測到SARS-CoV-2的概念是正確的。

倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）研究人員想要知道，狗是否能偵測到COVID-19無症狀患者相關化合物所散發出的獨特氣味。

科學家指出，舉例來說，兩兩一組的COVID-19訓練犬能在半小時內篩檢剛下飛機的數百名乘客，在正確偵測出染疫者方面的敏銳度高達94.3%。

這項研究涉及約3500件氣味樣本，是由公共和醫療人員以沒洗的襪子和穿過的T-恤形式捐出。研究人員表示，初步研究顯示，狗狗甚至能嗅出COVID-19無症狀或輕症患者，以及感染英國變異病毒的病例。

整體而言，狗狗能夠成功辨識82%至94%的SARS-CoV-2樣本。

研究人員隨後將這些成功率如何有效與傳統核酸檢測（PCR）結合模型化，進而協助偵測輕症或無症狀患者。

主導這項研究計畫的倫敦大學衛生暨熱帶醫學院疾病控制專家羅根（James Logan）表示，相較於其他篩檢方式，如測流式檢驗法（lateral flow testing），嗅探犬的主要優勢在於牠們「在偵測大群人方面擁有極佳速度與優異準確性」。

(中央社)