民雄鄉一間桌遊餐飲店應停業未停業，被嘉義縣衛生局當場依違反傳染病防治法重罰30萬元。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

民雄鄉一間桌遊餐飲店應停業未停業，被嘉義縣衛生局當場依違反傳染病防治法重罰30萬元。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

縣長翁章梁宣布自24日開始為期3天，進行全縣18鄉鎮公所同步「人流熱點」預防性清消。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

縣長翁章梁宣布自24日開始為期3天，進行全縣18鄉鎮公所同步「人流熱點」預防性清消。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

疫情嚴峻，嘉義縣已要求八大行業及休閒娛樂場所暫停營業，繼日前外勞群聚KTV歡唱後，昨23日警方又在民雄鄉查獲一間桌遊餐飲店應停業未停業，衛生局當場依違反傳染病防治法重罰30萬元，累計至今24日中午止，嘉義縣針對未戴口罩裁罰23件，未關閉營業場所裁罰2件。

嘉縣嚴格執行八大行業及休閒娛樂場所暫停營業禁令，22日深夜在民雄鄉查獲某KTV有外籍移工群聚唱歌，昨晚又在民雄查獲某桌遊餐飲店未依規定停業，兩案都開罰30萬元，縣府強調，疫情嚴峻，請大家提高警覺，千萬不要掉以輕心，除了餐飲業禁止內用，八大行業和休閒娛樂場所都應停業，違者重罰，絕不寬貸。

另因應昨新增1例染疫確診案例，縣長翁章梁宣布自24日開始為期3天，進行全縣18鄉鎮公所同步「人流熱點」預防性清消，大優先目標包括市場、加油站、公有公廁、便利商店、賣場、商圈、廟口、交通場站及小吃街等縣民防疫期間常去人流熱點，加強預防性消毒作業，且未來在三級防疫期間將持續每周進行一次，也呼籲民眾一起進行室內清消，讓病毒無所遁形，全民共同防疫。

(中時 )