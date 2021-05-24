忠孝院區內科醫療部長王登鶴表示，發燒病人依據防疫流程不能進入急診內部，需要在室外等待，不是拒收病人。（北市聯合醫院提供／游念育台北傳真）

新冠肺炎疫情持續升溫，醫療能量嚴重不足，卻傳出北市聯合醫院忠孝院區急診拒收病人的情形，有私立救護車業者投訴指出，一名80多歲的長者出現發燒和血氧濃度往下掉的症狀，送往北市聯醫忠孝院區卻遭急診拒收；對此，忠孝院區否認，當時急診室正處置另1名快篩陽性ARDS緊急病人，也向家屬解釋必須等待，沒有拒絕病人就醫。

投訴的救護車公司人員指出，患者是板橋護理長照機構的長者，因新北醫院已滿，因此在22日晚間11點42分送達北市聯醫忠孝院區，豈料卻遭院方拒收，患者還在室外待了1個小時，最後才轉到林口長庚醫院就醫。

忠孝院區內科醫療部長王登鶴表示，發燒病人依據防疫流程不能進入急診內部，需要在室外等待，而醫護人員會配戴N95口罩，要提高音量才能讓家屬聽的到，因此才會造成家屬誤會。

王登鶴解釋，急診當時正在處理快篩陽性肺炎的個案，無法即時處理該病人不是拒收，而當時床位包括專責病房和負壓病房都是全滿的，因此，跟其他醫院有同樣的困境，才會告知病人要轉到其他醫院處理。

(中時 )