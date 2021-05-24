軟體銀行集團創辦人孫正義昨天在推特發文評論將在兩個月後登場的東京奧運，他說，雖聽說停辦東奧會有違約金，但日本接種疫苗進度緩慢，「我認為（舉辦東奧）損失會更大。」

軟體銀行（SoftBank）集團創辦人孫正義昨天在推特（Twitter）發文寫道，「國際奧會（IOC）有（辦不辦東奧）決定權吧？」雖然聽說不辦奧運的違約金很高，但日本接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗進度緩慢，屆時全世界200多國、約10萬名奧運選手與相關人士會一起到日本，將會造成變異病毒株蔓延。

孫正義說，「若考慮到失去的生命、實施緊急事態宣言的補助金、國內生產毛額（GDP）降低、人民的忍耐，我認為（舉辦東奧）損失會更大。」

孫正義先前於22日在推特發文指出，現在日本有8成以上的民眾希望東京奧運延期或停辦，「誰有權利可以強行舉辦？」

原訂去年夏天舉辦的東京奧運暨帕運受到疫情影響延長一年，預定今年7月23日開幕，8月8日閉幕。帕運8月24日開幕，9月5日閉幕。（譯者：顧荃/核稿：嚴思(示其)）1100524

(中央社)