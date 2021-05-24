高市首例本土確診案1289是新北獅會成員女兒，其所居住的小港地區當時有245人被匡列居家隔離。高市議員陳麗娜爆料，市府祭出不准在家隔離，必須全面入住防疫旅館，卻得自掏腰包，形同雙重懲罰。對此，衛生局長黃志中解釋，這是全盤評估的權宜之計，每人每天也有補助1000元。

陳麗娜轉述被隔離者透露，確診者所有費用都是政府出、全民買單，但「我們倒楣和他接觸的，卻要自己掏腰包，付這14天、每天1500，一共2萬1000元的費用」、「這筆錢我們真的很難自己吞」。

為爭取自身權益，被匡列者打了一堆局處電話，無奈每個局處都是互踢皮球，說是按市府規定走。陳麗娜說，他們無奈認為身為高雄第一批隔離者，好像被拿來當成高市府展現鐵腕手段用，在投訴無門後，只好向議員陳情。

陳麗娜指出，中央流行疫情指揮中心在今年3月1日起，實施確定病例接觸者之「1人1戶」居家隔離措施，也就是只要1人1戶就能選擇自主居家隔離，不一定要去住防疫旅館。

陳麗娜質疑，市府強迫符合居家隔離者也要住防疫旅館，是否有適法性的問題？其次，市府對防疫旅館有補助，卻不給隔離者補助，造成隔離者每天要繳住宿費用，而防疫旅館卻可以同時收政府補助及被隔離者住宿費的現象，讓被隔離者感到十分不公平。

針對居家隔離者入住防疫旅館補助，黃志中指出，市府會代為向中央申請，每人每天1000元補助，如果實在付不錢來，會轉介社會局協助；至於採檢費用，也是由公家出，部分醫療院所會先收取掛號費等，事後會再退費。

黃志中解釋，依據防疫會議決議後，確實要求居家隔離者需入住防疫旅館，已經實施好幾個月，原因是英國變種傳染性非常高，「現在疫情狀況不能與去年金芭黎等事件時期相比」，市府必須全盤考量防堵疫情擴散，過程或許有些雜音及不滿，但謝謝市民配合及體諒。

(中時 )