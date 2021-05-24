日前朝陽科大20人夜唱團共造成11人確診染疫，台中市衛生局立即應變在朝陽科大成立快篩站，要求當時在校師生進行篩檢。市議會國民黨團痛批，竟被某黨議員曲解為要求全校師生都需篩檢，莫非見不得民眾都健康嗎？民進黨市議員黃守達說，國民黨團可能不是很了解盧市府防疫作為才會有此誤解？

黃守達指出，5月20日市府新聞清楚寫道：「朝陽科大快篩站也針對留在校內800人進行第一波快篩，對於已離校及離開台中市超過1萬4000名師生，市府已請學校協助通報師生可至全市快篩站，或就近在該縣市快篩站篩檢」」。且盧市長也於當天臉書呼籲：如為朝陽大學之師生，可盡快前往台中快篩站快篩檢驗；另外，朝陽科大也因此要全師生填寫篩檢回報進度。這些全部都有紀錄可供查詢。

黃守達表示，重點並非檢驗結果。指揮中心醫療應變組就早已指出，若當地疫情較不嚴重，抗原快篩偽陽性機會恐高達70％，結果也已證明此說法。他本人也早已與衛生局溝通多次快篩站設置與宣導的問題，並於臉書粉絲專頁進行宣傳。

黃守達認為，若盧市府真的認為其決策無誤，為何要請大家都去做快篩，卻又只快篩了1000多名師生即撤除朝陽快篩站，並要大家可以安心？這是依循何種標準？那剩餘的學生如何能確保沒有問題？偽陰性造成的破口呢？這樣的魯莽作為竟還可以美化成安定人心，根本就是造成醫療量能的浪費跟製造更大的恐慌罷。

(中時 )