桃園市長鄭文燦24日在防疫會議中指出，桃園持續整備防疫能量，11家責任醫院專責病房跟負壓隔離病房28日將達500房，還會增加5個集中檢疫所和2個防疫旅館收治輕症，另外再增設4個採檢站達18個，最高日篩5400人，強調桃園全面採取PCR（核酸檢測）、不用快篩，避免偽陽偽陰的狀況，且有15台快速檢測儀，15到20分鐘結果就會出爐，病患住院前全面檢測沒問題。

鄭文燦說，桃園現有14個採檢站，規畫再增加4個、達18個採檢站，每站採檢能量可達300人，18站日篩檢量將達5400人，目前1天還不到1000人，桃園採檢能量足夠無虞，其中7個社區型採檢站和2個收治輕症的防疫旅館，已協調醫師公會跟護理師公會各自支援100人進駐，衛生局跟各衛生所也會支援行政人力，桃園版採檢站24小時就能設置完成，各站啟用時間將視疫情狀況而定，滾動式安排上線。

「桃園市是採取PCR檢測為主，沒有用快篩！」鄭文燦強調桃園直接採取較精準的核酸檢測篩檢新冠病毒，如果中央宣布快篩指引，需要全面實施快篩，桃園除了PCR以外也會導入快篩，但目前仍是以PRC檢測為主。

鄭文燦進一步解釋，桃園11家責任醫院已募集15個PCR的快速檢測，預定提供6500劑PCR試劑，責任醫院住院前的病患都需要完成PCR的快速檢測，這套儀器是FDA食藥署核准緊急使用，是合格的PCR快速檢測儀器，目前速度大概是15到20分鐘結果就會出爐，所以桃園住院前全面實施PCR快速檢測沒有問題，他也提到，6500劑如果不夠，還會增加購買試劑的數量，提升醫院保護力。

鄭文燦也提到，11家責任醫院負壓隔離病床是179床、專責病床到5月28號前會提升到321床，總計有500房，基本採一人一室，也能供小家庭3人內使用。現有5個集中檢疫所支援雙北、接近滿載，市府已和中央盤點新的5個集中檢疫所，累計桃園會有10個集中檢疫所、超過1000個以上房間，其中5個約600房供輕症收治的隔離處所，由中央控管。

市府則管控新徵用的2個防疫旅館當加強版檢疫所、共341間房，也是收治輕症，與現有22家、共2481個房間的防疫旅館有別，若有需求會持續往上調升。

(中時 )