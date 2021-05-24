投資人對後疫情時期的通膨情勢感到擔憂，以及受比特幣價格重挫影響，周一南韓股市走跌，目前KOSPI指數下跌0.24%，報3148.70點。近來通膨加速升溫，削弱了投資人對風險資產的需求。

Mirae Asset Securities分析師表示，通膨急升可能促使聯準會提前縮減激勵政策已經成為市場最擔憂的事，本周市場關注的焦點將是聯準會官員的談話。

聯準會上周發布的會議紀要暗示該美國央行可能開始討論收緊政策。此外，費城聯準銀行總裁Patrick Harker上周五表示，聯準會官員應該開始討論「盡快」縮減資產購買規模的最佳方式。

在上周經歷新一波拋售，導致價格與今年高點相比幾乎腰斬之後，周日隔夜市場，比特幣價格下挫13%。

科技股和生技股回落，銀行股和通訊股走高。

重量級權值股三星電子跌0.6%，晶片大廠SK海力士跌2.5%。

南韓最大入口網站Naver跌1.7%，製藥大廠Celltrion亦跌1.7%。

外資盤中賣超韓股1143億美元。

韓元目前跌0.11%，報1,128.2兌一美元。

(時報資訊)