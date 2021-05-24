亞德客-KY(1590)今年4月營收為24.27億元，續創單月新高，目前氣動產品的訂單依舊強勁，訂單出貨比仍在1.2倍以上，加上線性滑軌新產能投入，法人估計第3季營收有望優於過往第3季水準。

亞德客-KY第2季邁入傳統旺季，因大陸市場對氣動元件的需求相當高，電池與工具機業的成長強勁，使得目前產能滿載，5月營收將持續較4月成長，相較去年第4季及今年第1季淡季不淡表現，今年第2季可說旺季更旺，比上季及去年同期營收、獲利成長率都將維持在雙位數水準。

公司去年下半年以來接單暢旺，面臨原料價格大漲，公司持續維持產品價格穩定，並未對客戶調整售價，但若原料持續上漲，仍有不排除調價的可能。

亞德客-KY近年來積極投入線性滑軌的擴產計畫，預期線性滑軌新產能7月將提升至人民幣7至8億元，2022年初將產能擴大至人民幣10億元，年底再增加至人民幣20億元。隨著新產能投入，加上訂單強勁，法人估計該公司2021年到2023年獲利年複合成長可達20％。

亞德客-KY股價今天站穩千元後，盤中大漲57元，最高來到1055元，漲幅超過5.5％。

(時報資訊)