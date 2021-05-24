小米台灣今(24)日宣布在台灣市場推出Redmi Note 10 Pro，為首款將1億像素及120Hz螢幕更新率帶進Redmi系列，將以往旗艦機才會配備的規格，導入萬元內的中階機款，預計明(25)日起陸續於台灣市場開賣。

小米積極透過分眾市場，搶攻全球更大市佔率，在印度、歐洲等市場近年來也是屢創佳績，只是目前印度在全球智慧手機市場中舉足輕重，全球前五大手機品牌三星、蘋果、小米、OPPO、vivo均在印度設有生產線或代工廠，惟印度失控的疫情卻重創消費市場，研究機構TrendForce發佈報告，將2021年全球智慧手機出貨量的年增幅預期由原先的9.4%下調至8.5%，生產總量約13.6億台，且假設印度新冠疫情在二季度內未能獲得控制，不排除將再下調至8%以下。

小米自2019年1月以來，小米和Redmi分拆成為兩個獨立營運的品牌，手機雙品牌策略成果顯著，本次Redmi Note 10 Pro主攻中階市場，配備6.67吋FHD+AMOLED打孔螢幕，擁有120Hz螢幕更新率與240Hz觸控取樣率，其搭載高通Snapdragon 732G處理器，採用8奈米工藝製程及領先的CPU和GPU架構，在資料計算和圖形處理能力都進一步升級，配備UFS 2.2，連續寫入速度相較前一代提高了100%。為支援Redmi Note 10 Pro的高效運行，機身內建5020mAh大電量，在一般正常使用下，電池壽命長達2天；同時，支援33W快速充電，30分鐘內可充59%。

小米Redmi Note 10 Pro提供冰川藍、漸層銅、瑪瑙灰三種顏色，6GB+128GB售價為8499元，自5月25日起上午10時起於小米商城、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、遠傳friDay購物、法雅客網路商店與燦坤3C陸續開賣。

(時報資訊)