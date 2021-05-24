周一穀物電子盤全收黑，其中玉米期貨跌近1.5％，而大豆跌至三周低點，因美國中西部地區天氣改善令市場承壓，小麥觸及一個月低點，由於預期美國冬季收成接近創紀錄水平。

周一(5/24)截至台北時間12:00，最活躍的玉米期貨跌1.4%，至650.25美分，盤中高點653美分，最低646.75美分；最活躍的大豆期貨跌0.87%，至1513美分；最活躍的小麥期貨跌1.59%，至663.5美分。(商品行情網)

(時報資訊)