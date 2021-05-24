《商情》周一玉米電子盤跌近1.5％ 12:172021/05/24 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周一穀物電子盤全收黑，其中玉米期貨跌近1.5％，而大豆跌至三周低點，因美國中西部地區天氣改善令市場承壓，小麥觸及一個月低點，由於預期美國冬季收成接近創紀錄水平。 周一(5/24)截至台北時間12:00，最活躍的玉米期貨跌1.4%，至650.25美分，盤中高點653美分，最低646.75美分；最活躍的大豆期貨跌0.87%，至1513美分；最活躍的小麥期貨跌1.59%，至663.5美分。(商品行情網) 《商情》美元走弱 LME銅價盤中漲0.88％ 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油回落逾1％ (時報資訊) #活躍 #電子盤 #跌近 #玉米期貨 #小麥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》供應緊張 玉米期貨跳漲1.5％ 11:262021/05/18 財經 《盤中解析》航海王、鋼鐵人復活 台股狂飆600點 10:182021/05/18 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美元、美債息走弱 金價創逾3個月新高 10:522021/05/18 財經 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 09:102021/05/18 財經 《美股掃瞄》通膨疑慮打壓科技股 美股小跌 08:532021/05/18 財經 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 《基金》趁本波市場回跌 承接績優台股基金 09:272021/05/18 財經 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 10:522021/05/18 財經 《晨間解盤》先止穩 再佈局(日盛投顧提供) 09:142021/05/18 財經 滬指午盤收升2點 深成指跌28點 12:302021/05/18 財經 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 財經熱門新聞 蘋果憂斷鏈傳協調提供美疫苗防疫 台積電：市場傳聞 - 財經 - 中央社 憂10年後晶片業絕跡 日專家籲砸2.6兆與美合作 擺脫依賴台灣 - 財經 配息殖利率出爐 金融存股族照過來 - 財經要聞 - 工商時報 陽明4月營收216.98億 年增103％、EPS 2.55元 - 財經 - 工商 台股「校正回歸」後能開低收紅的2原因曝光 周二跌也沒關係？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。