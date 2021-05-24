在主要金屬消費國中國的監管機構，警告廠商在強勁反彈後保持正常市場訂單，並督促他們不要抬高價格，導致周一倫敦(LME)金屬價格多數下跌。

周一(5/24)截至台北時間11:50，倫敦金屬交易所(LME)期銅下跌0.14%，報每公噸9,867.5美元，盤中最低觸及每公噸9,795美元；期鋁下跌1.94%，報每公噸2,324美元，盤中最低觸及每公噸2,304.5美元；期鋅下跌1.31%，報每公噸2,932.5美元，盤中最低觸及每公噸2,911美元(商品行情網)

(時報資訊)