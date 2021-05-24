新冠肺炎疫情升溫、全國三級警戒，連江縣疫情指揮中心23日宣布，即日起入境國民需填寫健康調查表及自主健康監測14天。連江縣長劉增應、祕書長張龍德、衛福局長曾玉花等今（24日）上午前往視察，劉增應特別要求不能增加同仁的負擔，要讓流程簡化。

劉增應表示，程序簡化很重要，不要增加同仁的負擔、減少接觸，填寫資料只要1分鐘即可，遇到狀況後再細部微調，由專人收取資料。

連江縣流行疫情指揮中心指出，入境旅客須填寫入境健康調查表統一回收及自主健康監測14天，並針對高危險族群進行快篩。

(中時 )