香港女星蔡少芬愛情事業兩得意，選美出身的她以香港小姐季軍打開知名度，並在港劇擔任要角，蔡少芬近年在陸綜相當活躍、人氣很夯，而蔡少芬和大陸武術指導張晉相當恩愛，蔡少芬近日就難得辣穿開深V的薄紗禮服，大玩透視誘惑，蔡少芬舉手投足狂噴女人味，整個人美翻了。

蔡少芬不吝嗇與張晉公開曬恩愛，她昨（23日）就分享夫妻閃照，頂著一頭紅髮的蔡少芬，難得隆重穿上禮服，她以一襲黑色開深V的薄紗禮服入鏡，胸口的薄紗設計，讓蔡少芬的白嫩美胸若隱若現，張晉則是身穿黑色西裝，他霸氣壁咚蔡少芬，夫妻互動閃到極致。

張晉壁咚蔡少芬，夫妻互動閃到極致。（圖／取材自蔡少芬微博）

蔡少芬也發文直呼：「很少那麼女人味，不像我！」不過，最讓外界看傻的是，47歲蔡少芬保養有術，顏值和身材凍齡到不科學，蔡少芬怎麼看都不像是47歲的三寶媽咪，網友也留言讚：「芬芬以後要多多這麼穿，太性感了」、「怎麼可以這麼美」、「姐姐太漂亮了，皮膚吹彈可破，身姿修長窈窕，真是完美至極」、「哇哇哇，美女芬果然不是浪得虛名」。

47歲蔡少芬保養有術，顏值和身材凍齡到不科學。（圖／取材自蔡少芬微博）

其實蔡少芬是選美出身，她在1991年時、以17歲妙齡參加香港小姐選美，擁高顏值和好身材的蔡少芬，當年以大熱門之姿獲得季軍，蔡少芬也以此頭銜打開知名度，並在港劇擔任要角，蔡少芬演技不俗，不只風光封視后，她也被譽為香港無線電視「四大花旦」，而最讓台灣觀眾熟悉的，莫過於蔡少芬在宮廷劇《後宮甄嬛傳》飾演皇后一角。

(中時新聞網)