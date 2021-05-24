Dillon Brooks is scrapping out there 💪pic.twitter.com/VDNNwrtDRQ — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 24, 2021

看來爵士當家射手米契爾必須趕緊歸隊了！原訂季後賽首輪G1宣告傷癒復出的米契爾，24日仍然選擇繼續養傷沒打，只能穿著便服坐在場邊觀看身為聯盟與西區龍頭的爵士，爆冷以109比112不敵作客的西區第8種子灰熊，看來灰熊很有機會上演「老八傳奇」。

打完上半場，作客的灰熊意外以49比43領先爵士，主因在於爵士發生過多失誤，且三分命中率太不理想，來到第3節，爵士更是碰上大麻煩，因為康利、戈貝爾兩大主力先後吞下個人第4犯，只能提前退場休息，也讓爵士持續處於苦追窘境。

來到下半場，灰熊靠著布魯克斯、莫蘭特、凱爾安德生等人火力，一度擴大領先優勢到17分，爵士表現完全不像聯盟與西區龍頭，儘管爵士末節努力追分，逐漸縮小差距到個位數，但在最後4分25秒，戈貝爾吞下第6犯宣判提前離場。

爵士還沒放棄，靠著波達諾維奇三分球，以及法佛斯最後1分34秒三分打，追到只差4分，接著莫蘭特雖拋投命中，波達諾維奇卻5罰俱中，差距剩1分，可是布魯克斯最後4.3秒上籃取分，爵士最後一擊就在波達諾維奇三分沒進當中結束。

布魯克斯攻下刷新灰熊季後賽隊史紀錄的31分，另有7籃板、2助攻、2抄截、2火鍋，莫蘭特26分、4助攻，瓦蘭丘納斯15分、13籃板，凱爾安德生14分；爵士以波達諾維奇29分最高，康利22分、11助攻，克拉克生雖有14分，他的三分球卻投8中0。

(中時 )