新竹市長林智堅24日宣布，為強化防疫，全市餐廳、早餐店、美食街等25日起禁止內用，僅供外帶，另外，新竹市防疫網站https：／／www.2021.hccg.gov.tw／，今起正式上線，整合預約疫苗接種、預約篩檢、預約防疫旅館等，還供民眾查詢確診者足跡，民眾可多加使用。

林智堅表示，考量疫情嚴峻，用餐時民眾必須取下口罩，又有飛沫噴濺等問題，恐增加染疫風險，因此市府決定明天起所有餐廳、美食街、早餐等全面禁止內用，市府也會派員加強稽查，違者將依傳染病管制法開罰3000以上1萬5000元以下罰鍰。

林智堅今天也在防疫會議上特別請市民見諒，他說，相關防疫作為都是為全方面防堵病毒，藉此保護社區，造成民眾的不便，仍請見諒。

林智堅指出，為方便民眾了解與查詢疫情相關資訊，市府建立新竹市防疫網https：／／www.2021.hccg.gov.tw／整合所有疫情、防疫資訊，包含確診者足跡、網站還教導民眾如何調和75％消毒酒精、如何以次氯酸鈉消毒家中等，另有通訊診療等資訊，歡迎民眾多加使用。

他也再次感謝民間企業贊助，他說，隨著疫情升溫，相關防疫物資需求也提升，感謝IInline提供社區篩檢站預約系統、金春福公司捐贈社區篩檢站組合屋、普生公司捐贈1萬份PCR試劑、財團法人福爾關懷基金會捐贈1000片快篩試劑，感謝他們為防疫盡心力。歡迎有意願捐贈防疫物資的企業與衛生局國民健康科03-5355515連絡。

(中時 )