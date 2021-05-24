台灣疫情大爆發，全台各地都繃緊神經防疫，從華航諾富特案後，各地疫情就有如雨後春筍，從指揮中心宣布進入3級警戒後，每日都有破百位本土確診案例，這讓民眾都相當擔憂，對此，亞洲週刊指出，蔡英文政府自以為的「全球最佳防疫典範」不堪一擊，最主要原因全在民進黨自己身上，更條列出「綠營防疫8宗罪」。

亞洲周刊指出，民進黨的防疫8宗罪，分別為：一、缺乏危機意識；二、誤判情勢；三、防疫雙標；四、大內宣讓民眾防疫鬆懈；五、屈從立委壓力，專業淪喪；六、疫苗短缺荒；七、防疫甩鍋；八、領導人心中沒有人民，政治先於防疫。

亞洲週刊表示，去年一整年民進黨政府沉浸於「疫情控制得宜」的假象，每天都陶醉在「+0」的喜悅之中，但大爆發並非毫無可能，民進黨政府卻從未對可能到來的疫情進行準備，這些問題在這個月通通爆發出來，不僅缺水、停電，再到疫情大爆發，全都是民進黨政府放縱缺乏危機意識的結果。

亞洲週刊指出，過去這段期間，指揮中心的防疫策略明顯有問題，指揮官陳時中的警覺心不夠，在台灣的境外移入確診數字不斷增加，透露出相當大的警訊，因為台灣本身就會引入大量外勞，從中就會出現漏洞，但陳時中卻僅會報數，從未提出因應策略，以為能夠以不變應萬變，但事實證明，陳時中的專業性相當不足。

亞洲週刊進一步表示，民進黨政府在這次疫情初期得到巨大的成功，主要是因為疫情一開始來自大陸，而綠營政府又是極度反中，這讓極端針對大陸的手段得以實施，讓防堵策略奏效；但在進入疫情全球化發展後，全球各地的旅客都有感染疫情的風險，民進黨政府卻無法繼續使用對待大陸的標準來限制世界各地來台的旅客，這樣子雙重標準的防疫方式，也是造成這次疫情爆發的巨大漏洞之一。

亞洲週刊也認為，民進黨在過去半年中，不斷渲染防疫大內宣，用無數的「+0」讓人民對政府感到安心，但一個個「+0」卻有如迷幻藥，讓人們看不清世界的真相，以為台灣的防護罩所向無敵，國內已經安全了、一點病毒都沒有了，民眾在島內對於病毒毫無防備，一旦有個確診者走入人群，疫情就一發不可收拾。

而民進黨本身對於這波疫情的態度也令人髮指，亞洲週刊指出，從立委范雲的「3+11」到疫苗短缺陳時中卻放任不管，又將相關責任甩鍋到地方政府，讓地方首長氣得跳腳；蔡英文還在疫情大爆發的第一時間，在臉書上宣導公投案，簡直是「政治先於防疫」，領導者心中只有權力、沒有人民，這些都是台灣這次疫情爆發後一發不可收拾的「原罪」。

(中時新聞網)