北捷又傳有人確診，且這次染疫的是清潔人員、保全人員，都屬直接面對乘客的第一線，引起民眾緊張。據了解，龍山寺站、西門站都有人檢驗出陽性，相關接觸者已匡列、被要求快篩。北捷強調，目前營運正常，有關外界報導，以防疫指揮中心公布為準。

北捷日前首度爆發有員工確診，今再傳車站服務的清潔人員、保全人員也染疫；北捷甚至下達封口令。根據《中時新聞網》掌握的消息，第二波感染就發生在台北市萬華區的龍山寺站及西門站，先是一名清潔人員被通知確診，緊接著又一名保全人員也確診，相關單位緊急在22日晚間匡列接觸者，全部都要做快篩。

北捷員工說，清潔、保全都是第一線人員，但捷運不能停駛，現在不只乘客陷入風險，整天相處的站務人員也有危險。

北捷回應，目前營運正常，有關疫情一事，須以防疫指揮中心公布為準。另因應疫情發展，北捷已啟動行車、站務及維修等分組執勤、行政人員異地辦公。第一線員工雖然不屬疫苗接種優先順位人員，也鼓勵接種並加強個人健康管理及勤洗手。

(中時新聞網)