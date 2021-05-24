台灣近日疫情嚴峻，讓大家不敢踏出家門，怕自己成為防疫破口。星座專家唐綺陽在粉絲團指出土星開始逆行，未來一個月疫情最嚴峻，星象顯示民眾不滿情緒在六月中會達到高峰，而且這波危機過後還會有下一波，預計會在今年11、12月襲來，大家不能鬆懈，一定要拋開僥倖心態，才可以度過難關。

唐綺陽分析，土星開始逆行代表要反省「該嚴謹處夠不夠嚴謹」，大家可能因為生活平順而鬆懈，土逆期間就會因為鬆懈而釀成災難，無論是公眾事務或個人都是如此，而且唐綺陽特別提醒，土星帶來的災禍都頗為嚴重，進一步提到台灣的社區感染現況，就是因為鬆懈、管理不當導致，她表示現在只能承擔後果，而且要立刻改進，不能再拖延。

唐綺陽提到，土星逆行會帶來第二波「土天四分」星象，天王星會引發各種影響民生的連鎖反應，例如停電、股市無邏輯動盪、停業、停課等種種嚴重影響生活步調的狀況，不但導致生活品質下降，還會讓某些人的收入減低，民眾抱怨連連、非常辛苦。土天能量帶來的痛苦指數高點在六月中旬，大家的不滿也會在那時達到高峰，禍不單行，此時又剛好和水逆的時間重疊，大家溝通困難、誤會頻頻，可以預見未來一個月將會很混亂，因此表達一定要再三斟酌才不會讓溝通難度增高。

土天能量在世界各地已經陸續造成影響，唐綺陽表示有些地方已經成為人間煉獄，像是印度疫情、緬甸政變都非常恐怖，提醒國人要發揮「正向的集體意識」，盡己之力守住疫情，讓傷害降低。唐綺陽分析，星象顯示未來一個月情勢最嚴峻，為了表達我們對過去鬆懈的反省，大家一定要遵守規則，盡量待在家中不要群聚，拿出土星精神好好克制自己。

不過，也不代表度過這次危機就能鬆懈，唐綺陽提到下一波危機會在年底11、12月，「兇猛不輸這波」，年底的高危險族群是「財務投機、身體不強健、過份搞怪」的人，如果自認是高危險群，一定要趕快調整自己，才能度過年底的難關。最後，唐綺陽提醒，在2023年冥王進水瓶的新世界之前，整個世界依然會激烈動盪，沒有人可以逃過，唯一能做的就是拋掉僥倖心態然後認真面對，並期許大家能減少抱怨，站起來為未來奮鬥。

(中時新聞網)