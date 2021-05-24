台灣本土疫情持續惡化，疫苗進度受到關注，若疫情持續擴大，各大行業衝擊更巨大，尤其是重中之重的半導體產業，美媒報導，除非台灣盡快取得疫苗，否則全球晶片供應將面臨危機，除了疫情緊繃外，台灣還面臨缺水、缺電的困境，全球嚴重的晶片荒雪上加霜。

綜合媒體引述彭博報導，分析台灣疫情對全球晶片荒的影響，由於晶片生產主宰台灣經濟，但目前台灣施打疫苗的機率僅1%，極可能對晶片業造成阻礙，同時對已相當緊繃的全球晶片供應來說，壓力更為龐大。

報導指出，全球半導體產業本就倚重亞洲，加上台灣原本是防疫資優生，去年歐美面臨疫情危機時，生產任務更繁重，使台灣國際地位提升，帶來全球影響力，台積電包辦高通、蘋果等大客戶的訂單，市占率達56%。

然而今年4月底，台灣本土疫情爆發，且狀況持續擴大，各地區都有確診病患，以雙北最為嚴重，加上缺水、缺電等因素影響，全球晶片業的壓力持續增加。

台灣前公共衛生政策顧問、現任美國俄勒岡州立大學（Oregon State University）公共衛生與人文科學教授紀駿輝表示，台灣有不少政治人物敦促台灣政府以晶片交換疫苗，儘管政府不願表態，但若美國擔心台積電的晶片供應受疫情影響，就會產生動力向台灣提供疫苗，確保晶片供應不會因此受到阻礙。

儘管如此，報導也提及，歐美日已發覺半導體過度依賴台灣與韓國的狀況，英特爾執行長Pat Gelsinger強調歐美需要採取更積極的行動以緩解此狀況，同時美國商務部長Gina Raimondo也表示，儘管拜登政府與台灣合力解決晶片荒問題，但美國也要降低對台灣的依賴。

(中時新聞網)