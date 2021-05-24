疫情升溫，全台進入3級警戒。臉書「靠北警察」社群24日貼出1則PO文，批評台南市副市長濫用警力，要求市警局協助觀光遊旅局送達公文給旅館業者。副市長趙卿惠澄清說，該決議是請警察局協助觀旅局在防疫期間查察旅館不法行為，並非請警局代替觀旅局送公文給業者，部分基層員警可能有所誤會。

臉書「靠北警察」社群24日貼出1張要求台南市員警配合送達公文的公告，內容指觀旅局擬發文給各旅館業者，告知如經查獲提供場所從事色情陪酒、性交易、色情按摩等情形，將處以斷水斷電、停業等處罰，請各分局派員到市府領取公文後送達給旅館業者，再將簽收回執送還觀旅局。發文者質疑，市府在防疫期間濫用警力，觀旅局要送達公文應請郵務或自行送達，為何要丟給警察？

市府表示，在防疫公告停業期間，為杜絕八大行業相關從業人員，利用台南市的旅館作為暗營陪酒、性交易、色情按摩等營業場所，進而成為防疫破口，因此觀旅局擬發函通知旅館業者，如有查獲違反相關規定，將處以斷水斷電、停業等行政裁罰。

市府指出，由警察局協助觀旅局共同前往各旅館查察不法，除可宣誓市府的防疫決心外，也可再次直接約制旅館業者，不僅可增加第一線同仁在防疫期間執行相關措施的強度及正當性，對於屢次違犯規定、無視公權力的業者，也可發揮強大嚇阻作用，有效做到防疫無破口。

警察局也強調，這項配合並非觀旅局主動要求，而是警察局站在防疫與治安的角度，目的是希望藉此告誡業者，在防疫期間一定要遵守防疫規定。

(中時 )