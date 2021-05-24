新冠疫情持續升溫，全台升級至三級警戒，台北市長柯文哲表示，一線物資嚴重短缺，北市啟動線上捐款專戶平台，捐資源將運用在快篩試劑的購買、防疫住宿相關使用需求等，平台開設日期從今日起至6月30日止，會視疫情狀況提前截止或延長。

柯文哲指出，目前一線作戰險峻，資源嚴重不足，因應疫情北市已啟動線上捐款專戶平台，這些捐款使用對象不僅僅是針對前線的醫護人員，也包含所有支援一線防疫的所有的夥伴們，捐資源將運用在快篩適劑的購買、防疫住宿相關使用需求等，提供確診者做最妥適的照顧與安排。

社會局長周榆修表示，北市社會局自疫情開始以來，已由社會局人民團體科主責接受相關防疫等物資捐贈，目前均已陸續湧至北市府並持續分配各單位應援。

周榆修指出，北市府即日起開放線上捐款專戶平台，捐款將依專款專用原則，公告使用計畫，並透過「台北市重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會」監督管理，希望有效分配所有善款，此次捐款專戶平台自即日起至6月30日止。

社會局指出，有意願針對本次疫情捐款的民眾，請選擇捐款用途─重大災害「covid-19疫情防疫及照顧服務」進行捐款，如民眾將捐贈相關防疫等物資，可直接撥打1999轉分機6956，聯絡人民團體科陳郁君科長，詢問捐贈流程。

(中時 )