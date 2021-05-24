國內本土疫情大爆發，致使各地方因為來不及處理確診者的接觸者，引發民眾擔心恐成防疫破口。新北市新店區某社區有人確診被接走，同住的媽媽理當視為密切接觸者，予以隔離，卻在社區內搭電梯，逛賣場買菜，被要求隔離她竟回：「沒有收到隔離單」，讓住戶恐慌不已。

據了解，新店區這名社區確診男子，5月中旬去過台中，18日被通知採檢，20日確定確診後，隔天就被救護車載走。

據悉，該確診男子同住的家人有3人，確診後，媽媽與另一名同住家人理當自主隔離，但她卻仍在社區內趴趴走，包括逛賣場、超市、搭電梯、倒垃圾，讓住戶心十分擔憂會成為防疫破口，進而衍生成社區傳播鏈。社區管委會主委表示，該確診男子的媽媽，19日曾向管委會借溫度計，還透露兒子在台中曾與確診者接觸。

該名婦人的兒子確診消息傳出後，她成了確診者的密切接觸者，不但沒有自主隔離，還被住戶看到她在社區內走動，勸她應進行自主隔離，對方卻回「沒收到隔離單，還是要吃飯生活」，只好向議員金中玉求助。

新店區長朱思戎表示，因現行制度就是醫院通報疾管署確診案例後，由中央通知地方，衛生所才能開隔離單，但因確診者會比地方政府更早知道，原因是醫院只會通知當事人和疾管署，所以才會導致資訊落後慢半拍。

(中時新聞網)