市議員羅廷瑋指出，目前臉書社團台中南區東區大小事，許多賣菜賣肉業者，已經開始自己網路接單，自己外送產品了。（市議員羅廷瑋提供）

新冠肺炎疫情持續蔓延，如何化危機為轉機。國民黨市議員羅廷瑋說，目前尚看不到疫情趨緩的情況，為此全台中市禁止店內用餐，也禁止戶外飲食，這樣的規範的確是控制疫情的必要措施，但是對於餐飲、食品、零售業者衝擊十分地大。

羅廷瑋說，有些店家或許原本就有提供外送服務或是有跟外送平台合作，而原本沒有提供外送外帶服務的業者也勢必需要轉型，來因應新型態的消費方式。

羅廷瑋表示，去年他就建議希望台中市經發局輔導業者建構外送平台，或是跟現有的外送平台合作，現疫情期間若能夠提供餐飲業者、傳統市場攤商優惠方案或是上架費減免，來幫助業者度過眼前的難關。

羅廷瑋指出，目前臉書社團台中南區東區大小事，許多賣菜賣肉業者，已經開始自己網路接單，自己外送產品了。這波疫情更影響了整個經濟生態變化，而傳統市場台中市建國市場，去年就開始快建構好的線上購物平台，今年就可以發揮極大功效，讓民眾不出門也能夠採買到新鮮貨品，也可以避免群聚發生。

羅廷瑋勉強調，經發局應該多為台中市的商家著想，讓他們能平安度過疫情，化危機為轉機！

＃新冠肺炎＃網路接單

(中時 )