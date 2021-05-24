泰國疫情轉趨嚴峻，著眼於泰國疫情已從曼谷地區擴散到其他許多省分，最終也影響到碧武里廠的某些員工，為防堵疫情，泰金寶（9105）24日公告，已與防疫中心及當地衛生局密切研討防疫措施，並決定自5月20日起至6月3日止，暫停泰國碧武里廠部分產線，依當地衛生局指導，徹底實施工廠及周邊的消毒作業。

泰國新冠肺炎疫情在2020年發生首例，為防堵疫情，泰金寶及時實施防疫措施，因而有效抑止馬哈差中央蝦市場的疫情在公司員工、廠商及鄰近社區間擴散，期間，泰金寶除持續密切關注疫情外，也於公司所在的碧武里及馬哈差廠區訂立了35項防疫規範，並密切與疾病防疫中心、馬哈差衛生局、及碧武里衛生局合作，致力於持續提供最安全的防疫環境給予我司員工、客戶、廠商、及鄰近社區。

不料近期疫情捲土重來，由原曼谷地區逐漸擴散到其他許多省分，最終也影響到碧武里廠的某些員工，為此，泰金寶立即密切與防疫中心及當地衛生局研討防疫措施，並決定由5月20日起至6月3日止暫停部分產線，依當地衛生局之指導，徹底實施碧武里廠及周邊的消毒作業。

泰金寶指出，雖然新冠肺炎疫情並非員工及泰金寶所造成，但泰金寶仍願意持續提供員工薪資福利，含自我隔離期間之三餐照顧，以及其他應應防疫中心的相關防疫作業及支援。

雖受疫情干擾，但泰金寶強調，現位於馬哈差的產線仍正常營運，且已有配套措施可支援上述產線的緊急需求，公司亦備有足夠資源及配套方案，得以在暫停部分產線期間過後，順利提升產能，滿足生產需求。

有鑑於有更多的疫苗即將抵達泰國，屆時馬哈差地區及碧武里地區因可望取得更多的疫苗配置去抑止疫情，有助於疫情的控制，據此，泰金寶推估，此次疫情應可在短期內緩解，亦對公司整體營運無重大影響。

(工商 )