因應台北市政府宣布，今（24日）開始，全台北市禁止餐飲業提供現場飲食。為配合政府政策，百貨業者也暫停雙北區域分店的內用，並全力拼外帶外送，包括台菜外帶6折起，及強化自家APP點餐與自有外送服務。

微風百貨聯手外送平台，推出「Breeze Take Out」專區，點餐滿額再送免費餐點及小菜；也同步推出外帶自取6折起、壽司外帶滿600元享85折等。另微風超市觀察，防疫期間外帶熟食品項銷量大增，銷售成長達前3名，也推出8折起優惠。

微風百貨推出丸壽司外帶滿600元享85折。（微風提供）

新光三越表示，可於官方APP的美食地圖「skm eats」選擇外帶或外送、並以零接觸下單，各店1樓也增設快取BAR，提供外帶顧客快速取餐，不須進到百貨裡；若選擇外送，新光三越也有專屬外送車隊服務。

遠東百貨1樓提供戶外「速利便」專區，20日起開放後，餐飲外帶有明顯增加，外送與線上購物業績都有小幅成長。例如遠百信義A13推出海南雞飯外帶享7折，醫護人員出示證件外帶享5折；另新竹大遠百為鼓勵內部員工盡量於館內用餐，避免外出，各家餐廳也推出特製員工餐及外帶餐點。

(中時 )