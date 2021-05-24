英國公共衛生單位(PHE)上周六公布最新研究顯示，接受兩劑疫苗的民眾，在對抗印度的變種病毒方面，其有效性幾乎能達到與對抗英國主要病株一樣的效果。

英國PHE發現，民眾在接種第二劑輝瑞/BioNTech疫苗之後，其對抗印度B.1.617.2變種病毒症狀疾病的有效性高達88%；相較之下，已接近於對抗一般B.1.1.7「Kent」菌株有效性的93%。

PHE也指出，兩劑的AZ疫苗(AstraZeneca)在對抗印度變種的有效性為60%；而相同兩劑在對抗Kent菌株的有效性為66%。

衛生部長Matt Hancock表示，數據顯示，接受兩劑疫苗後，對抗印度病毒能達到同樣有效性。

英國已經加速疫苗接種，然而首次在印度發現的變種病毒，已經為英國衛生單位帶來壓力。最新數據顯示，在截至5月22日的七天中，英國單日新增確診數增加了10.5%。

PHE表示，兩種疫苗在第一劑的注射後的三周，對B.1.617.2印度變種的有效性約為33%，遠低於對B.1.1.7的50%。此顯示，接種第二劑疫苗對於抵擋印度病毒至關重要。

(時報資訊)