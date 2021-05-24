隨著奇亞幣挖礦熱潮持續，記憶體模組大廠威剛(3260)高容量的固態硬碟(SSD)等產品出貨價量齊揚，加上亞洲各地疫情也拉抬NB和電競需求大增，有利於第二季營運續強，將比第一季再增長。

除了本業第二季表現可望比第一季更好，威剛業外表現也豐收。最近公告，子公司兆興投資在5月10日~5月21日處分陽明海運4500張，處分利益達6915萬餘元；兆興投資於1月22日~5月18日處分長榮海運7080張，處分利益1388萬餘元；兆興投資也於109年12月25日~110年5月7日處分長榮海運5966張，處分利益1.04億餘元。另外，兆興投資於109年12月1日~110年4月23日處分聯電7060張，處分利益792萬餘元。

威剛表示，不擔心加密貨幣交易價格近期震盪，來自於奇亞幣農場的挖幣需求暢旺，積極擴充挖幣記憶體戰備，威剛高容量的固態硬碟(SSD)及企業級外接式硬碟訂單持續倍增，報價也同步走高，公司看好5月業續將繼續走揚。預期本季在DRAM合約價直線攀升，且SSD出貨再創新高，第二季單季營運表現將再挑戰數年來高點。

受惠提早備料DRAM低價庫存的優勢，以及固態硬碟(SSD)出貨暢旺，威剛2021年第一季每股淨利達2.94元，創近14季以來新高。看好DRAM及NAND Flash合約價都將逐季上揚至第三季，有利第二季營運續揚。

威剛科技表示，今年記憶體市況邁入多頭行情，第一季除了DRAM價格一路走揚，NAND Flash價格也提前於3月止跌，推動第一季營收表現淡季不淡，季增2.61%達90.96億元，單季毛利率拉升至19.07%，較去年第四季上升近7個百分點。第一季營業利益較去年第四季大增近1.24倍達7.21億元，歸屬母公司業主淨利達6.85億元，季增119%，第一季每股稅後淨利2.94元。

針對疫情方面，威剛指出，五月亞洲各國面臨疫情挑戰加劇，卻也同步拉抬NB和電競需求大增。威剛除了早已完成防疫布局，實施員工分流上班；並在巴西廠及蘇州廠的同步奧援下，火力全開迎接全球因遠距教學、在家上班、電商購物等需求加溫的訂單。除了NB廠拉貨加速外，消費者擴增個人公務及在家休閒裝備的買氣也同步點燃，高效能電競相關商品持續占據採購熱區。

(時報資訊)