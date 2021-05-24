台灣本土確診連日破百，疫情拉警報，如今全台都進入三級警戒，教育部也宣布各級學校停課，當局積極宣導民眾沒事就減少出門，好好待在家降低感染的可能，家長也為了讓孩子好好生活而絞盡腦汁，繼昨天Ella喊出「煮飯快沒招」，又一位明星媽媽po文分享防疫宅在家心得，「奶茶」劉若英一早po文，表示嚴守防疫已在家關了10天，自煮也堅守「用餐儀式感」，變出超豪華美食，溫柔的她也坦言對兒子有沒耐心的時刻，希望他「五分鐘不要叫媽媽」。

台灣進入三級警戒已超過一週，今(5/24)一早劉若英在臉書發文，透露至今她都沒踏出家門一步，也完全沒有外食、叫外賣，跟多台灣的爸媽一樣，全都自己做，但已差不多適應這種防疫生活，「似乎也找到了新的節奏」。

劉若英分享了宅在家的日常，她照慣例很早起，大概4、5點就醒來，第一件事是計畫一下冰箱跟糧食，而除了自己之外，還有兒子要照顧，如今小孩在家遠距教學，劉若英也得關心孩子的線上課程，吐露擔心疫情之外，還擔心兒子的眼睛，「沒有了戶外奔跑 多了線上的學習，雖然線上學習與3C絕對是趨勢，但我總想能晚則晚，這段時間只能屈服了」。

而跟廣大地方媽媽、爸爸一樣，還在成長的孩子總是磨人的，一直關在家，連溫柔有耐心的劉若英也難免崩潰，坦言「我也會有“請五分鐘不要叫媽媽”的時候,，我也會有“我可以不要一直重複叫你去….嗎？“(的時候)」，就這樣彼此呼來喚去了10天，但是她反向思考，覺得該珍惜，因孩子慢慢在長大，「未來應該沒什麼機會可以跟兒子這樣緊密24小時在一起吧？就更加珍惜了起來」。

隨著文章，劉若英也附上她這幾天親手做的料理，竟然是精緻木盒裝著的鰻魚飯，配菜是碩大的干貝跟美美的蛋絲，她笑稱：「我們越宅，吃飯越要有儀式感，反正也只能張羅這樣的小確幸了啊哈哈」，被讚菜色實在太強大，而劉若英也許願，下一個星期的今天，希望大家都能夠出門走在路上，「保持安全距離，但可以面對面地問聲好了」。

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(中時新聞網)