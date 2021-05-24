民進黨立委王定宇日前在臉書表示，做了一個夢，夢到外界鼓吹台灣應購買上海復星代理的輝瑞疫苗，因為品質不佳，所以香港人不願施打，且效期將屆，對此，國民黨立委李德維痛批王定宇，輝瑞疫苗是美國和德國合作生產開發，更是當今世上評價最高的疫苗，請王定宇不要對台灣民眾發動認知作戰，更狠酸王「月租8000元的輕豪宅，就算再好睡，也不能整天做夢，更何況，還是個胡說八道的假夢」。

李德維今（24日）在臉書發文表示，輝瑞BNT（中港澳稱「復必泰」）疫苗是當今世上評價最高的疫苗，不是「連港人都不想打的品質不佳疫苗」。香港人口750萬人，截至5月16日已經施打了66萬劑，是做了什麼白日夢說港人不想打？

其次，李德維指出，輝瑞BNT疫苗是由美國輝瑞與德國BNT合作開發生產，大陸的上海復星是早期投資入股，並取得大中華區代理權。至今市面上的輝瑞BNT都是由德國原廠生產，王定宇又是做了什麼白日夢？要把人家抹紅，轉移民進黨政府當初拒買，如今買不到的窘境？

李德維感嘆，疫苗是救命的，疫苗只有分有效沒效，買到跟買不到，沒有分顏色。王定宇做再多白日夢，都無法解釋為什麼當初不願透過林全擔任董事長的東洋生技採購輝瑞BNT，也無法掩蓋台灣如今就真的沒有疫苗，沒有就是沒有！李德維譏諷，月租8000元的輕豪宅，就算再好睡，也不能整天做夢，更何況，還是個胡說八道的假夢！

(中時新聞網)