在中國國務院金融委表態將打擊比特幣挖礦和交易行為後，包括火幣商城（Huobi Mall）和萊比特礦池等在內的挖礦機運營商已經決定暫停中國的挖礦業務。

澎湃新聞報導，火幣商城公布，目前暫停所有托管的礦機挖礦，待後續政策明朗，會重新恢復，同時也稱公司正聯繫海外的服務商，也為後續礦機出海做準備。

萊比特礦池創始人江卓爾也表示，聯合挖礦業務不會再對中國大陸開放，未來主要在北美部署礦場挖礦。

另一家數位貨幣挖礦平台奶牛算力（HASHCOW）也稱，將暫停採購比特幣機器的新增業務；已經下單尚未交付的機器可以在交付前隨時申請全額退款。奶牛算力在四川、新疆等省份擁有礦場。

大陸國務院副總理劉鶴上周五（21日）主持召開的國務院金融穩定發展委員會會議表示，強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向社會領域傳遞。

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