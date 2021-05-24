晨星股票分析師李旭暘(Phelix Lee)表示，一個月前，台積電曾經歷另一次停電，導致3萬片晶圓生產中斷，潛在損失達新台幣10億元（約合3.58億美元）。但對於具有寬廣護城河的台積電而言，停電事件並未改變分析師對台積電於2021年1月喊出的新台幣760元目標價，台積電尚有逾3成的空間。

李旭暘表示，之所以設定的台積電溢價具有大幅的上漲空間，因為相信，未來諸如人工智慧 (AI) 中控系統以及自駕系統等先進技術的應用對於晶片的需求將會激增。目前為止，只有台積電及韓國的三星 (Samsung) 具備成熟技術及利基優勢，足以應付這類複雜技術的應用。由於進入該產業的門檻相當高，導致參與競爭的企業僅有數家，並且可有效緩解半導體企業所面臨的顯著週期性影響。屆時，台積電將具有更強的競爭力。

然而李旭暘也承認，就目前的市場而言，AI及自駕技術的成長何時能反映在收益上，還未擁有一個明確的時間表。這類的成長還需要長達5到10年的時間才有望實現。在此之前，這些尖端技術目前在法律責任方面所面臨的模糊地帶，仍需要加以釐清。

從經濟護城河的角度來看，台積電的表現頗為出色，其資金來源及技術壁壘等條件優勢，使得台積電在技術上仍大幅領先其他小型同行競爭者，從而使台積電掌握寬廣的經濟護城河。

李旭暘指出，像中芯國際（981）這類的競爭對手還需要10年以上的時間才能趕上台積電的製程節點進程，遑論在不利的政治環境下複製其規模。這些競爭優勢令台積電在面對來自蘋果（AAPL）、高通（QCOM）和輝達（NVDA）等主要客戶的持續訂單時，仍在定價上保有強大的話語權。台積電在晶片升級方面的資本支出估計將在2023年超過新台幣9000億元（約合 323 億美元），隨著自動駕駛及高性能運算應用逐漸普及，台積電將有望得以豐收。

(工商 )