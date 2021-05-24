擁有防疫概念的自行車族群，由於主攻外銷市場，加上第一季獲利紛創新高，受本土疫情的干擾日益降低，今日盤中個股如巨大（9921）、桂盟（5306）、愛地雅（8933）、利奇（1517）、日馳（1526）等紛紛開紅盤，漲幅平均逾2％；尤其是巨大與桂盟，盤中股價最高漲幅逾3％，表現特別亮眼！

巨大第一季獲利優於預期，且產品以外銷為主，受本土疫情影響不大，股價呈現跌深反彈，今日盤中最高站上328.5元，上漲了10元，漲幅近3％；目前漲幅維持約在2％。

法人認為，巨大零件自製率全球第一、組裝廠規模大，受缺櫃缺料衝擊相對同業較低。毛利率可望因經濟規模、產品組合優化、下半年新車種上市而上升。且握有電動自行車電控模組自行研發設計能力，使產品設計與訂價上更有彈性，有助終端市場銷售。

而今年第一季大賺4元的桂盟，外資已經連續3個交易日買超，今日盤中大漲逾3%、股價最高來到232.5元的近1個月高價。

(工商 )