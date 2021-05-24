你總是落東落西嗎？是朋友間公認的迷糊鬼嗎？蘋果（Apple）官網正式開賣4月春季發表會宣佈的藍牙追蹤器AirTag，快點思考是否要入手吧！

根據蘋果官網說明，AirTag 會發出安全的藍牙訊號，讓同在「尋找」網絡中且就在附近的裝置，都能偵測得到。 這些裝置可將你 AirTag 的位置傳送到 iCloud，然後你就能打開「尋找」app 並在地圖上看到它。整個過程完全匿名並經過加密處理，保護你的隱私；而且它以高效運作，無須擔心電池續航力或數據用量的問題（根據官網說明，所適用的標準電池可提供超過一年的電力，該換電池時iPhone會跳出提醒通知）。

AirTag 和你的其他 Apple 裝置一樣，都能設成「遺失模式」。然後，當「尋找」網絡之中的裝置偵測到它時，你就會收到自動通知。你還能進行設定，讓別人以支援 NFC 功能的智慧型手機碰觸一下你的 AirTag ，就能看見你的聯絡資訊；而所使用的 NFC 功能就是與手機感應付款相同的技術。

如果你經常遺失珍貴物品，有了AirTag（或其他可支援「尋找」網路的配件或智慧物品），你有更高的機會可透過「尋找」網路來尋獲它。無論是你重要行李、心愛的毛小孩，還是背包、鑰匙等小型配件，有了AirTag更萬無一失。

透過搭載U1晶片的iPhone（iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max），還可支援獨家的「精確尋找」功能。藉由超寬頻技術，你可以看到自己距離 AirTag 有多遠，以及該往哪個方向找尋遺失物。想要使用AirTag，須使用搭載 iOS 14.5 或以上版本的 iPhone SE、iPhone 6s 或後續機型，或 iPod touch (第 7 代)；或搭載 iPadOS 14.5 或以上版本的 iPad Pro、iPad (第 5 代或後續機型)、iPad Air 2 或後續機型，或 iPad mini 4 或後續機型。

使用AirTag之前需要將它與你的蘋果設備配對，簡單輕點一下即可立即將你的 AirTag 連上 iPhone 或 iPad（過程應該跟配對AirPods相當接近）。 還可以為你的 AirTag 輸入一個名稱，並把它附加在目標物品上，就可掌握它的蹤跡。而且你的 Apple Watch 也一樣能收到 AirTag 通知！

蘋果官網今日正式開賣AirTag。與其他蘋果產品不同，除了單售（NT$990）之外，還有4個套裝版（NT$3390），輕鬆算一下就能知道套裝版省了不少。根據蘋果說明，AirTag具有防波潑抗水功能（ IEC 60529 標準的 IP67 等級 (在最深達 1 公尺水中最長可達 30 分鐘）），在蘋果官網購買時可支援雷雕服務，可以刻上表情符號或是名字，且免額外付費。根據官網資訊，選購AirTag一件裝預定送貨日是06/16 -06/23，加上雷雕反倒有機會在06/11 - 06/19 期間送達；而預定四件裝，送貨日預定是06/23 -06/30，顯然是消費者更偏愛的選項！

AirTag正式發表，多元配件也隨之到來。（摘自蘋果官網）

而除了選購AirTag，為它搭配一個合式的配件，讓你可以順利追蹤特定物品，也可謂是必須！蘋果官網也上架了AirTag相關配件。可搭配配件包含AirTag掛環（NT$990，電光橙色、向日葵色、深海藍色、白色）、AirTag皮革鑰匙圈（NT$1190， (PRODUCT)RED以及馬鞍棕色）、、AirTag 皮革鑰匙圈（NT$1190，波羅的海藍色、馬鞍棕色、(PRODUCT)RED）也已正式開賣。而AirTag Hermès 鑰‍匙‍圈（NT$10,990，Bleu Indigo 靛藍色、橙色、Fauve 棕色）、AirTag Hermès 行‍‍李‍‍箱‍‍吊‍‍牌（NT$12,990 ）、AirTag Hermès 手‍提‍包‍吊‍飾（NT$8,990，橙色、Bleu Indigo 靛藍色、Fauve 棕色）也有在官網上架，但目前尚未開賣。

第三方AirTag配件部分，目前Belkin、Moment、Nomad、Spigen等周邊廠商都已陸續推出AirTag相關配件。根據當前所收集到的資訊，犀牛盾表示針對AirTag配件目前尚未有規劃，未來不排除有推出的可能性；而Moshi確定會推出，目前暫定7月推出相關配件；CASETiFY的回應是還沒有相關消息。

(科技)