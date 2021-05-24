有些人的性格天生具有領導力，有些人工作執行力強，兩人互相搭配就是非常理想的工作搭檔。星座運勢網站「星座巫師」分享，以下三組星座組合非常適合當上司和下屬，不但能有很高的工作效率，個性上也能互相補足，可說是職場上的黃金搭檔。

▍1.獅子座、白羊座：高效率組合

獅子座很有自信，天生是當主管的料，他們眼光很長遠，擅長訂立目標，能夠帶領團隊走向正確的道路。白羊座行動力很高，接收到任務就會立刻執行，他們認為實際行動勝過千言萬語，只要主管給出目標，他就會堅定執行、努力達成，也因為如此，獅子座和白羊座這個組合很適合當主管和下屬，是一個高效率的黃金組合，能夠幫公司帶來業績的成長。

▍2.射手座、金牛座：互補組合

射手座很會說話，思考邏輯很靈活，能夠提出許多有創意的點子，還可以帶動辦公室的氣氛，這樣的主管和金牛座下屬很合，金牛座說話比較笨拙，性格木訥，只知道悶著頭奮力做事，有時也會覺得工作有點沈悶，唯有射手座上司可以讓金牛座擺脫枯燥乏味的制式工作流程，讓金牛更有幹勁的工作，是一對性格互補的組合。

▍3.射手座、天蠍座：和諧組合

射手座是理想主義者，懷有滿心抱負，天生有領導力，和下屬相處的時候有情有義，而天蠍座也非常重感情，尤其是遇到懂得賞識自己的人，無論再怎麼勞累都甘願付出，而且天蠍座觀察力強，心思細膩，剛好補足了射手座比較粗心的缺點，兩個人在職場上互相搭配，可以互相尊重，相處非常和諧，是很理想的工作搭檔。

(中時新聞網)