第18季超級籃球聯賽(SBL)原訂27日舉⾏年度頒獎典禮，因配合防疫政策取消，並於24日公布年度數據獎項得獎名單，台灣啤酒洋將米勒、桃園璞園洋將喬丹各帶走兩個年度數據獎項，⽽桃園璞園後衛吳家駿更是生涯⾸度獲年度助攻王寶座。

台啤米勒⾃開季以來維持⾼⽔準表現，於本季繳出場均貢獻18.1分及1.9阻攻，幫助台啤⼀路過關斬將，並成為本季SBL得分王及阻攻王。米勒將功勞歸於團隊，更表⽰希望可以⽤⾃⼰當例⼦，⿎勵正在追尋夢想的⼈，讓他們更有信⼼以及相信⾃⼰。

台啤教練周俊三也對米勒的表現給予相當⾼度的肯定，「米勒的加入提升球隊攻防的戰⼒，同時與球隊的相處也非常融洽，感謝米勒為球隊獲得冠軍並創造聯盟許多紀錄。」

⽽在季後賽從璞園跳槽裕隆的喬丹，在本季例⾏賽中效⼒於璞園時，即展現全⽅位的表現，為本季第2位達成⼤三元的選⼿，鞏固籃板的能⼒有⽬共睹，曾單場抓下29個籃板，且場均貢獻達16.2個籃板，抄截能⼒更是不在話下，繳出場均抄截2.2次，⼀舉奪得籃板王與抄截王。

SBL年度助攻王則由璞園吳家駿拿下，對於⾸度獲選助攻王，吳家駿提到在這⼀季學習到很多，從連敗到連勝，經歷許多不同的挑戰，最後他也對球迷喊話：「謝謝各位球迷朋友們的不離不棄，他會虛⼼學習、持續努⼒，在未來的每⼀個賽季都讓⼤家看到更好的吳家駿！」

(中視)