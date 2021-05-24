南韓央行將推進數位貨幣發展計畫，周一宣布將選擇一家技術公司協助打造數位貨幣的試驗平台。

南韓央行準備創立一個由央行支持的數位貨幣，該央行周一宣布，將透過公開招標程序尋找合作夥伴，以研究在測試環境中推出「央行數位貨幣」（CBDC）的實用性。這個亞洲第四大經濟體踏出了探索該領域的第一步。

比特幣等加密貨幣的日益普及，打開了這些傳統現金的競爭對手改變金融業運作方式的可能性。

從中國到英國和瑞典的中央銀行都在研究數位貨幣的開發，以實現其金融系統的現代化、避開來自加密貨幣的威脅，並加快國內和國際的支付速度。

根據國際結算銀行（ the Bank for International Settlements）所作的一項調查，在未來三年內，代表世界人口五分之一的央行們可能發行自己的數位貨幣。

一位南韓央行官員在記者會上表示，現金交易的占比正大幅減少，我們現在採取的行動，是為了支付結算系統的變化預做準備，這個系統的變化非常快速。

南韓央行表示，該平台將包含模擬商業銀行和個人金融業務據點，也將包括透過手機付款、資金轉帳和存款等試驗。

這個試點計畫將於今年8月至12月進行，明年可望進入第二階段。

(時報資訊)