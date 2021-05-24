疫情發燒全台三級警戒，不僅學生全面停課，行政機關和民間企業也都實施在家上班的分流措施與，加上餐廳禁止內用、休閒娛樂設施關閉，讓民眾宅在家的時間變多，為了讓民眾宅在家不無聊，文化部和電子書平台都推出好書免費看的活動，其中文化部官網「中小學生讀物選介」有48本書專家挑選的好書，供民眾免費下載試閱。

中小學生讀物選介是橫跨學齡前到高中的多元書單，由國內學者專家評選出優良讀物，文化部開放免費下載的「第35次中小學生讀物選介」有48本書，包括圖畫書類《森林裡的蛋糕賊》、《好安靜的書》；科學類《奇妙的生物體構造》、《零下任務——臺灣科學界第一次南極長征》；人文及社會類《馬爺爺新說成語故事》、《中小學生必讀的趣味故事》；文學類《我把爸爸養在魚缸裡》、《冥王星公主的故事罐頭》；叢書工具書類《看地圖認識全世界》、《觀螢．賞蝶．覓蟲－臺灣旅遊景點賞蟲趣》；漫畫類《世說新語．八周刊》，以及雜誌類《少年牛頓雜誌》、《國語日報週刊進階版》等7類。

另外，電子書平台「讀墨」也在近日推出春日閱讀節「抗疫暢讀」的活動，只要申辦帳號，就能免費領取暢讀包，即日起至5月31日前可免費訂閱，閱讀期限到7月6日，每個帳號限領取一次。總共有279本電子書可以免費看，書籍種類包羅萬象，從商業理財、文學小說、社會科學、生活風格、旅遊觀光到各式各樣的語言雜誌通通一應俱全。熱愛散文的人別錯過比利時的著名劇作家莫里斯．梅特林的《雙重花園》、清初文學家張潮的《幽夢影》、清代文人沈復的自傳散文《浮生六記》，在雜誌方面，則有多款與語言學習相關的類型，包含Live互動日本語、CNN互動英語、Live互動英語等。

(中時新聞網)